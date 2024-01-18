Japonya'da, deprem felaketiyle mücadele sürmeye devam ederken ikinci bir uçak kazası meydana geldi.

2 Ocak tarihinde Haneda Havalimanı'nda yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının yankıları devam ederken, Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'nın pistinde Korean Air'a ait bir uçak, park halinde bulunan Hong Kong merkezli Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağına çarptı.

Yerel saatle saat 17.30’da meydana gelen kaza esnasında Korean Air uçağında 289 yolcu ve mürettebatın olduğu öğrenilirken, Cathay Pacific uçağında ise yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kazadan sonra yangın ya da patlama meydana gelmezken, ilk belirlemelere göre yaralanan da çıkmadı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Bugün New Chitose Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı seferler, bölgede etkili olan şiddetli kar yağışı sebebiyle iptal olmuştu.

UÇAK KAZASINDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Japonya, 2 Ocak'ta meydana gelen ve dünya kamuoyunu sarsan uçak kazası ile gündeme gelmişti. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları’na (JAL) ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, iniş esnasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne (JCG) ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Kazada deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan JCG uçağındaki 5 personelin yaşamını yitirdiği açıklanırken, pilot ise ağır yaralanmıştı. Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu 12'si mürettebat 379 kişi ise başarılı bir tahliye operasyonu ile kazadan kurtulmuştu.

Meydana gelen kazanın ardından başlatılan soruşturmada JCG uçağının piste giriş izninin olmadığı ortaya çıkmıştı.