Mersin'de yaşayan Mustafa ve Gül Güven Çakır çiftinin kızları Eliz, 2023 yılının Eylül ayında henüz 9 aylıkken gittikleri bir misafirlikte talihsiz bir kaza yaşadı. İddiaya göre evde bulunan köpek, Eliz bebeğin ağzındaki emziği alarak mutfağa kaçtı. Emekleyerek köpeğin peşinden mutfağa giden Eliz'in bulunduğu sırada, yaklaşık 2 saat önce hazırlanan domates konservesi kavanozları patladı. Patlama sonucu yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz bebek, aylar süren tedavinin ardından sağlığına yeniden kavuştu. Bugün 3,5 yaşında olan Eliz'in yüzünde herhangi bir iz veya leke bulunmadığı öğrenildi.

Yaşadıkları o anları anlatan anne Gül Güven Çakır, "Bu olay yaşandığında bebeğim henüz 9 aylıktı. Bir gün misafirliğe gitmiştik. Gittiğimiz evde bir köpek vardı. Bebeğim o dönem emekliyordu. Köpek, oyuncağı sandığı emziği bebeğimin ağzından alıp kaçtı. Bebeğim de emziğini almak için köpeğin peşinden gitti. O sırada büyük bir patlama sesi ve bebeğimin çığlığını duyduk. Hemen yanına koştuğumuzda konservelerin patladığını gördük" dedi.

Olayın ardından ilk müdahaleyi soğuk suyla yaptıklarını belirten Çakır, "Hemen banyoya götürüp yaklaşık 15 dakika akan suyun altında tuttuk. Daha sonra vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırdık. Hastanede ilk olarak deri soyma işlemi yapıldı. Ardından tedavi ve pansuman süreci başladı. Yurt dışından getirilen özel bir suni deri uygulandı. Sonrasında doktorumuzun önerdiği ilaçlar ve kremler kullanıldı. Hastanede iki hafta kaldık. Bunun bir haftasını yoğun bakımda, bir haftasını ise normal serviste geçirdik. Eve çıktıktan sonra da yaklaşık 5-6 ay tedavimiz sürdü. Şimdi kızım 3,5 yaşında. Herhangi bir sağlık sorunu yok, izi de kalmadı" ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde beslenmenin önemine de değinen Çakır, "Doktorumuz ilaçların yanında özellikle protein ağırlıklı beslenmesini tavsiye etti. Bunun derinin iyileşmesini hızlandırdığını söyledi. Ayrıca yaşadığı olayın psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla kızımızı iki yıl boyunca pedagoga götürdük. Bu süreçte önemli destek aldık" diye konuştu.

Benzer olayların yaşanmaması için ailelere çağrıda bulunan Çakır, "Bebeği ve küçük çocuğu olan aileler çok dikkatli olmalı. Çocuklar bu konuda bilinçsiz davranabiliyor. Konserveler mutlaka çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmeli. Mümkünse evde yapılmamasını tavsiye ediyorum. Yapılacaksa da çocukların erişemeyeceği şekilde ve üzeri kapatılarak saklanmalı" dedi.