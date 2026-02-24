PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde hayata geçirilen sorgulama sistemi, ikinci el araç piyasasında sıkça yaşanan kilometre düşürme veya sıfırlama kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Uygulamadan bugüne kadar 16 milyondan fazla kişi yararlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren PTT AŞ’den alınan bilgilere göre, iki kurum arasında 2017 yılında “Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol” imzalandı. Protokol kapsamında devreye alınan dijital uygulamalarla, ikinci el araç satışlarında karşılaşılan usulsüz kilometre işlemlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Sistem üzerinden plaka ya da şasi numarası girilerek araçlara ait muayene kayıtlarında yer alan kilometre bilgilerine erişilebiliyor. Böylece araçların geçmiş kilometre verileri güvenilir ve şeffaf şekilde görüntülenebiliyor.

İkinci el araç almayı düşünen vatandaşlar, kilometre ve muayene bilgilerine www.pttavm.com’un yanı sıra HGS Mobil, PTT Bank internet bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabiliyor.

Protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometre verilerine ilişkin sorgulamalar 16 milyonu aşkın kullanıcı tarafından gerçekleştirildi.