Ticaret Bakanlığı ve Noterler Birliği Tarafından Kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül itibariyle zorunlu hale geliyor. Bu tarih itibariyle taşıt bedeli 'Güvenli Ödeme Sistemi'nde kayıtlı hesap numarasına transfer edilmeden noterlikçe taşıt devir işlemi yapılmayacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımı, 27 Eylül Cuma gününden itibaren nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında zorunlu hale gelecek.

Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili duyuruları sıklaştırdı.

Bu tarih itibarıyla taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sisteminde kayıtlı hesap numarasına transfer edilmeden noterliklerce taşıt devir işlemi yapılmayacağından, noterliklerde yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyet oluşmaması adına alıcı ve satıcılara uyarılarda bulunuldu.

İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu… pic.twitter.com/SdyRyaNT5K— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 17, 2024

Yapılan duyurularda, notere gidilmeden önce, anlaşmalı banka, elektronik para kuruluşu veya ödeme kuruluşunun internet ya da mobil sitesindeki güvenli ödeme sistemi menüsü üzerinden; satıcının, sisteme giriş yaparak kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri sisteme kaydetmesi, alıcının ise SMS veya e-posta yoluyla kendisine gönderilen referans numarasını kullanarak sisteme giriş yapması ve satıcı tarafından girilen bilgileri onaylaması ve sistemde kayıtlı hesap numarasına taşıt bedelini transfer etmesi gerektiğinin altı çizildi.