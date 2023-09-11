İkiz gebelikler çoklu gebelikler arasında en sık görülenidir. Normal yolla gerçekleşen gebeliklerin 80’inden birini ikiz gebelikler oluşturmaktadır. Tüp bebek ya da ilaç tedavisi ile gerçekleşen gebeliklerde ikiz gebelik oranı daha da artmaktadır. İkizleri tek yumurta ve çift yumurta ikizleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Çift yumurta ikizlerinde iki farklı yumurta iki farklı sperm yardımıyla döllenmektedir. Bu yumurtaların genetik yapıları birbirinin aynısı değildir. Bu yüzden görünüşleri ya da cinsiyetleri farklı olabilir. Bu ikizler iki kardeşin birbirine benzediği kadar birbirine benzemektedirler. Yani bu durumu aynı anda anne karnında bulunan iki farklı kardeş olarak düşünebiliriz. Çift yumurta ikizi gebeliğinde iki plasenta bulunmaktadır.

Tek yumurta ikizi gebeliğinde bir tane yumurta bir sperm yardımıyla döllenmektedir. Bu yumurta daha sonra ikiye bölünerek tek yumurta ikizlerini oluşturmaktadır. Tek yumurta ikizleri birbirine tamamen benzer ve aynı cinsiyette olurlar. Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları birbirinin aynı olduğu için hiçbir zaman farklı cinsiyette olmazlar.

Normal gebelik de görülen bazı riskler çoklu gebelikler de daha sık görülmektedir. Kansızlık, erken doğum, düşük riski bunlardan bazılarıdır. İkiz gebelik ileriki yaşlarda, bazı ırklarda, annenin ailesinde daha önce ikiz gebelik yaşamış akrabası varsa, kilolu ve boyu uzun kadınlarda daha sık görülmektedir. İkiz gebeliklerde eğer her iki bebek de baş kısmından geliyorsa normal doğum önerilmektedir. Diğer durumlarda ve ikiden fazla çoklu gebeliklerde sezaryenle doğum daha çok tercih edilmektedir.