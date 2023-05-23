2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Rally Bodrum’un ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi ile bu sene motor sporları tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edeceğini kanıtladı.BURSA (İGFA) - Toplam 77 otomobil ve 154 sporcunun katılımıyla 19-21 Mayıs tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen ve Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, 470 kilometre uzunluğa sahip asfalt zeminli parkuruyla yine otomobil severlere özel anlar yaşattı.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Rally Bodrum’dakendi kategorileri olan Kategori 4’te ve Erkan Bodur Ralli Kupası genel klasmanında birinci sırada tamamlayan Kemal Çetinkaya - Tolga Tezeken ikilisi ise Karbonz ve Motul desteğiyle zirvedeki iddiasını sürdürmeye devam etti. Subaru Impreza ile yarışan Çetinkaya-Tezeken, Erkan Bodur Ralli Kupası'nda Kategori 4’te yine zirvenin sahibi oldu. Hızlı ikili, genel klasmanda ise yarışı ikinci sırada tamamlayarak kupadaki liderliğini sürdürdü.

Ralli camiasının tanınan ekibi, özellikle yarış koşullarında üstün dayanım özelliğine sahip Motul yağlarıyla genel klasman ve kategorilerinde sezonu birinci tamamlamayı hedefliyor.