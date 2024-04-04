Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Soytürk, “Bu dönemki toplantımızda yatırımcı kuruluşlarımızın faaliyetlerinin hem üç aylık bir değerlendirmesi yapılacak olup, dönem içinde kuruluşlarımızın karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümleri ile birlikte koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülecektir. Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporunda, ilimizde toplam 288 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı da devam etmektedir. Sektörel olarak ise ilimiz projeleri, 78 tarım, 7 madencilik, 17 enerji, 37 ulaştırma-haberleşme, 94 eğitim, 19 sağlık ve 36 adet ise diğer kamu hizmetleri projeleri olarak dağılım göstermiştir. Yatırımcı kuruluşlarımızın koordinasyonu gerektiren konuları var ise kısaca dile getirmek üzere söz vereceğim, koordinasyon konuları bittikten sonra toplantımız sonlandırılacaktır. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Soytürk’ün konuşmasının ardından Bölge Müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Talep ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, kurum müdürleri, İl Planlama ve Koordinasyon Müdür V. Varol Çömez katıldı.