Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Huzurevi'nde inceleme yaptı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile birlikte İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'nde inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İl Müdürü İlhan, Kuruluş Müdürü Seyhan Şimşek tarafından karşılandı. Huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenen İlhan, büyüklerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. İncelemeler sırasında kurumda görev yapan personelin çalışma alanları ile huzurevinde sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Büyüklerimizin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri en önemli önceliğimizdir. Huzurevlerimizde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz' dedi.