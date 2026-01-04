Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlarla doğrudan iletişimini sağlayan 'Çek İlet' mobil uygulaması üzerinden 2025 yılında 5 bin 67 talep ve şikayet ilgili birimlere iletildi.

Vatandaşların kentle ilgili talep ve önerilerini dijital ortamda iletmelerini sağlayan uygulama, çözüm sürecini hızlandırıyor. Kullanıcılar, karşılaştıkları sorunları uygulama üzerinden fotoğraf ve video ekleyerek detaylandırabilirken, paylaşılan konum bilgisi sayesinde belediye ekipleri bölgeye daha hızlı müdahale etme imkanı buluyor.

Vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi güçlendiren uygulama aracılığıyla geçen yıl 5 bin 67 başvuru kayıt altına alındı.