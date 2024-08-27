Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Marmarabirlik’e gerçekleştirdiği ziyarette, 2024/25 ürün alım kampanyası öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaretle ilgili olarak Hidamet Asa, Acar’a teşekkür ederek, “Bu yıl son yılların en yüksek zeytin rekoltesini bekliyoruz. Ürün alım kampanyasına hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Zeytin üreticilerimizin endişelenmesine gerek yok, mağdur edilmeyecekler. Ancak, ortaklarımızın doğru ve gerçekçi beyanlarda bulunmalarını istiyoruz. Zor bir tarım sezonu geçiriyoruz ve bu süreçte tüm üreticilerin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Marmarabirlik'in zarar görmemesi en önemli önceliğimizdir,” dedi.

İbrahim Acar ise görüşmenin oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, “Bu yıl zeytin üretiminde yüksek bir rekolte bekleniyor. Marmarabirlik’in her zaman olduğu gibi üreticinin yanında olacağına inanıyorum. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı, bereketli bir kampanya olmasını temenni ediyorum,” şeklinde konuştu.