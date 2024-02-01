Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere ilişkin konular ele alındı.

İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısına, Vali İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Defterdarı Doğan Adıgüzel, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, ÇOMÜ Temsilcisi Fırat Alatürk, Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Onur Sinan Türkmen, Çanakkale Belediyesi Temsilcisi Mustafa Ömür İstek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumla başlayan toplantıda tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere ilişkin konular ele alındı.

Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.