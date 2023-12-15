Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından orta vadeli programın kapsamı yeniden değerlendirildi. 15 yıl vadeli ve 1.20 faizli konut kredisi için başvuru şartları netleşti. “İlk ev alımına kredi erişimini kolay hale getiriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konut talebinde denge kavramına dikkat çekerek ilk ev alımına yönelik kredi erişimini kolaylaştıracak yeni sisteme dair detayları paylaştı. İlk kez konut alacaklar, dar ve orta gelirli aileler yeni başlayan projelere katılım sağlayabilecek.

İlk Evim Konut Projesi Ne Zaman Tamamlanacak?

Sosyal Konut Projesi ile 100.000 konutun yapımı tamamlanıp sahiplerine teslim edilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahibi olmaya çalışanlar için sınırlandırma getiriliyor. Birden çok evi bulunanların krediye erişimleri kısıtlanıyor. 1.20 faizli konut kredisine başvuruda bulunmak isteyenlerin çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni yıla girmeden tüm hazırlıkların biterek meclise aktarılması bekleniyor.

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İlk Evim Konut Projesine Kimler Başvurabilir?

Konut kredisine başvuruda bulunacaklarım son bir yıl içinde konut satmamış olması ve ilk konutunu alacakların aynı şehirde bulunması isteniyor. Konut kredisinin vadesinin 15 yıl olması, düşük faiz kapsamında 1.20 faizle 180 aya kadar geri ödenebilmesi bekleniyor.