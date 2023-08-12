Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans dünyasının temsilcileriyle buluştuğu toplantı sonrasında önemli mesajlar verdi. Yılmaz, enflasyonla mücadele ve resesyon riskiyle başa çıkmaya yönelik çabalara vurgu yaparak, bu iki zorlu hedefi aynı anda gerçekleştirme zorunluluğuna dikkat çekti.

Yılmaz, ayrıca ilk kez konut alacaklara yönelik müjde niteliğindeki açıklamalarıyla da dikkat çekti. Toplantının ardından yaptığı konuşmada, konut edinimini desteklemeyi ve konut maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, bu alanda finansal destek sağlayacaklarını açıkladı. Konut sektörünün özellikle deprem sonrası önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı ve finans dünyasının da bu konuda önemli sorumluluklar üstleneceğini ifade etti.

Yılmaz, ayrıca yeni finansal enstrümanlar konusunun da ele alındığını ve ülkenin daha fazla alternatif geliştiren bir ülke olması gerektiğini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde daha geniş bir yelpazede finansal çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk kez ev alacaklara yönelik finansal destekle ilgili detaylar ise henüz netleşmemiş durumda. Cevdet Yılmaz, bu konudaki projelerin Eylül ayının ilk yarısında kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Destek ödemelerinin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili detaylı bilgilerin önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.

Konut sektörüne yönelik bu destek açıklaması, hem ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları hem de sektörü yakından ilgilendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Detayların açıklanmasıyla birlikte konuyla ilgili daha kapsamlı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.