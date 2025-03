GAZİANTEP (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziray’'da kullanılacak ilk Milli Banliyö Tren Setinin teslim törenine katıldı ve ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, Gaziray projesi kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı inşa edildiğini belirtirken, bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gaziray’'ın 2022 yılında Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "“Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setimizi raylara çıkarak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep’'ten aralıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar’dan Taşlıca’ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdığına dikkat çekti.

Gaziray projesi kapsamında toplam 112 kilometre yeni demiryolu hattı yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı inşa ettiklerini söyledi.

YERLİ ÜRETİMLE GÜÇLÜ ULAŞIM

"“Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, İHA ve SİHA’larımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, milli elektrikli trenlerimizi ve artık milli banliyö trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz." diyen Bakan Uraloğlu, proje kapsamında tasarımı ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçların, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel olarak üretildiğini kaydetti.

Şehrin coğrafi işareti olarak tescillenen Antep baklavasından ilham alarak renklendirilen 32 vagondan oluşan 8 adet banliyö tren seti ürettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, her bir tren setinin işletme hızının saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildiğini belirterek, "İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206’sı oturan yolcu olmak üzere toplam 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip”. Araç içinde ayrıca 2 adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de var. 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 adet bilgilendirme ekranı mevcut. “Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik.”" diye konuştu.

7 TREN SETİ DAHA TESLİM EDİLECEK

Bakan Uraloğlu, Gaziantep'’e ilki Haziran ayında, diğer 3 seti Ağustos ayında ve son 3 seti de Ekim ayında olmak üzere 28 vagondan oluşan 7 tren seti daha teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "“Gaziantep’'in tüm demiryolu altyapısını da yeniledik ve modernize ettik. Bölgemizin ve ülkemizin en önemli demiryolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Yüzde 59 genel ilerleme kaydettik. 2027 yılında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saatlik seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz." diye konuştu.