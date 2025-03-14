Altuntepe, pandemi süreci ve doğal afetlerde büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının, toplum için umudun simgesi haline geldiğini belirtti.

"Sağlık Kahramanlarımızın Yanındayız”

İnegöl’de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak ve hastane içindeki fiziki imkanları geliştirmek adına birçok projeye imza atan İnegöl Hastane Derneği, sağlık çalışanlarının koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Yasin Altuntepe, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımız, zorlu şartlarda büyük bir fedakârlıkla görev yaparak bizler için umut ışığı olmuştur. Pandemi sürecindeki olağanüstü çabaları ve son yıllarda yaşanan afetlerde gösterdikleri özveri, sağlık camiasını daha da güçlü kılmıştır. İnegöl Hastane Derneği olarak sağlık çalışanlarımızın fiziki ve sosyal imkanlarını iyileştirmek için projeler üretmeye devam ediyoruz. 2025 yılı içinde sağlık alanında daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık kahramanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden değerli sağlık çalışanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.”

İnegöl Hastane Derneği, sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarla hem vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini hem de sağlık personelinin daha iyi koşullarda hizmet verebilmesini sağlamayı amaçlıyor.