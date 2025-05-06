Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde başlayan şenliklerde, vatandaşlar Hıdırellez’in bereket ve sağlık getirmesi için dualar etti, dilekler dileyip geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Köy meydanında kurulan alanda yapılan ikramlar, mahalle halkının imece usulüyle hazırladığı yemekler eşliğinde sunuldu. Etkinliğe katılan çocuklar için çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlenirken, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, halk oyunları sergilendi.