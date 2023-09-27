Tarihe "uzaya çıkan ilk Türk" olarak geçecek olan Alper Gezeravcı ve yedek adayı Tuva Cihangir Atasever, Bursa'da 70 astronot ve kozmonotla bir araya geldi. Bu tarihi buluşma, Bursa'nın uzay ve havacılık alanındaki önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığı bir dönemde gerçekleşti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM ile kentin iş dünyası için referans eğitim merkezi olan Bursa Business School'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, uzayın büyülü dünyasını Türkiye'ye getirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tam 14 gün boyunca görev yapacak olan Alper Gezeravcı, Türk milletinin gurur kaynağı olacak. Ancak herhangi bir aksilik durumunda, yerine Tuva Cihangir Atasever geçecek. Amerika'da aldıkları eğitimleri Bursa'daki bu özel buluşma için bırakan Gezeravcı ve Atasever, medya mensuplarının sorularını cevapladı.

Alper Gezeravcı, bu önemli etkinlik hakkında şunları söyledi: "Bu sektörde öncü olan ve tarih boyunca uzaya ayak basan birçok insanı ağırlamak gerçekten büyük bir mutluluk. 33 defa gerçekleştirilen bu tür buluşmaların 34'üncüsünün Türkiye'de düzenlenmesi, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye'nin uzaya ilk adımını atmayı planladığı bu önemli yılda gerçekleşmesi çok değerli bir tesadüf."

Gezeravcı, uzay yolculuğunun 2023'ün sonlarına doğru gerçekleşeceğini belirtti ve eğitimlerin Amerika'da yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Görevin icrasına yönelik birçok bileşeni kapsayan bu eğitimlerin, fırlatma anına kadar süreceğini ve taze bilgilerin muhafaza edilmesi için tekrarlanacağını söyledi.

Alper Gezeravcı ve yedek astronot Tuva Cihangir Atasever, tarihi görevlerine hazırlıklarını sürdürürken büyük bir gurur ve heyecan yaşıyorlar. Ancak bu görev, son dakikada dahil olunan veya hızlıca adapte olunması gereken bir iş değil; mental ve ruhsal olarak uzun bir hazırlık sürecini içeriyor. Gezeravcı, "Bu görev sadece bir varış noktası değil, aynı zamanda bir başlangıç noktası" diyerek, bu deneyimin Türkiye'nin gelecek nesillerinin özgüvenini artıracağını ve gençlerin gözlerini gökyüzünün ötesine çevireceğini vurguladı. Uzaya ayak basmanın sadece bir hedef olmadığını, aynı zamanda uzay keşfinin yeni başlangıcını simgelediğini belirtti.

Tuva Cihangir Atasever ise, bu heyecan verici göreve ilişkin duygularını paylaşarak, uzun bir süredir devam eden eğitimlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki modüllerde yoğunlaştığını ve seyahat dolu bir sürecin içinde olduklarını açıkladı. Fırlatma anının yaklaşmasıyla birlikte heyecanlarının arttığını ifade etti. Atasever, bu görevin aslında insanlı uzay yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillerin bu süreci devam ettirmesi ve uzaya olan ilgilerini sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Uzayın artık farklı disiplinlerden insanlara kapılarını açtığını, sadece mühendisler ve bilim insanlarının değil, her alandan katkı sağlayacak bireylere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Atasever ayrıca, kendisinin de uzay yolculuğuna hazırlık yaparken, iki farklı görevi olduğunu açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleşecek Türk astronot ve bilim misyonunun yanı sıra Virgin Galactic firması ile planladıkları yörünge altı uçuşun da bulunduğunu belirtti. Bu iki görevi başarıyla tamamlamak için elimden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.