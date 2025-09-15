Geçtiğimiz yıl elim bir kazada hayatını kaybeden İlkan Karaman’ın ansına düzenlenen turnuvanın kazananı Çayırova Belediyesi oldu. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda üç gün boyunca düzenlenen turnuvaya Çayırova Belediyesi’nin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Koleji Novotel takımları katılım sağlamıştı. Turnuvanın kapanış mücadelesinde karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi ile Fenerbahçe Koleji Novotel maçında gülen taraf, Çayırova Belediyesi oldu. 13 Eylül Cumartesi günü oynanan müsabakaya, Çayırova Belediyesi Ahmet Kutay Güneş, Enes Berkay Taşkıran, Doğukan Şanlı, Berkay Candan ve Tarık Sezgün ilk beşiyle başladı.

En skorer oyuncu 24 sayılık performansıyla Erdi Gülaslan oldu

Yabancı oyuncularını dinlendiren Çayırova Belediyesi, mücadeleyi baştan sona üstün görürken, karşılaşmadan 94-60 galip ayrılmayı başararak, İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı oldu. Sezona oldukça hazır görüntü veren Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer oyuncusu 24 sayılık performansıyla Erdi Gülaslan oldu. Berkay Candan’ın 20, Enes Berkay Taşkıran’ın 15 ve Doğukan Şanlı’nın 12 sayısı da galibiyette önemli rol oynadı.

"Takımımızı gönülden tebrik ediyorum"

Maç sonrasında İlkan Karaman anısına turnuvaya katılan sporculara madalya ve hediye takdim edilirken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden, takımımızın formasını gururla taşımış eski milli basketbolcumuz İlkan Karaman anısına düzenlediğimiz üçlü turnuvada; önce Konya Büyükşehir Belediyesi’ni, sonrasında ise Fenerbahçe Koleji’ni mağlup eden takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.