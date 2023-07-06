İllüstratör Berrin Us Gündüz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek güzel sanatlar ile tıp bilimini bir araya getiren çalışmalarını tanıttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi'nde, 2020 yılında açmış olduğu "Plantomy" adlı Medikal İllüstrasyon ve Resim Sergisi ile dikkatleri çeken İllüstratör Berrin Us Gündüz, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, anatomik modelleri aslına sadık kalarak sanatla buluşturan eserler ortaya koyduğunu belirten Berrin Us Gündüz sanat yaşamı, eğitimi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve özel bir tablo hediye etti.

Berrin Us Gündüz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Gündüz'ün anatomi gibi karmaşık bir bilim alanını, sanatın yaratıcılığıyla birleştirerek farklı bir güzellik ortaya çıkardığını söyledi.

Sanat eserlerinin, tıbbi bilimi daha anlaşılır ve erişilebilir kıldığını ifade eden Tabakoğlu, Gündüz'ün çalışmalarının sanat ve tıp arasındaki köprüyü göstermesi açısından önemli olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.