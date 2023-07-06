Naif kişilikleri oğlak burcu özellikleri arasında en dikkat çekici olanıyken, tutucu ve ciddi yapıları da yine oğlakların öne çıkan yönlerinden bazılarıdır. Oğlak kadını ve oğlak erkeği özellikleri arasında öne çıkan her şeyi ve iş ile aşk ilişkileri hakkındaki karakteristik yapılarını sizler için sıraladık.

Oğlak Burcu Özellikleri Nelerdir?

Öncü grupta yer alan oğlakların renkleri nefti yeşil, koyu kahve ve kurşuni renklerdir. Şanslı sayıları 8 olan oğlakların şanslı günleri ise Cumartesi’dir. Karşıt burcu yengeç olan oğlaklar, planlamacı yapıları ile dikkat çekerler.

Oğlak Burcu Kişisel Özellikleri

İşlerine olan sadakat oğlak burcunun özellikleri arasındadır. İşkolik yapıda olmaları nedeniyle sosyal ilişkileri biraz daha kısıtlı olabilirler. Ancak buna rağmen yalnızlık oğlak insanlarına göre değildir. En yoğun zamanlarında dahi imkânlarına göre kendilerine zaman ayırabilecek insanlar konusunda seçici olurlar.

Dürüstlük ve güvenilirlik oğlakların özellikleri arasında sayılabilecek en önemli şeylerdir. Almış oldukları görevleri eksiksiz yerine getirme konusunda muhteşem bir hassasiyet gösterirler. İkili ilişkilerde iyi birer ve sırdaş olmaları ile bilinirler. Geçmişe bağlı yapıları onların tamamen gelenekçi anlaşılmalarına neden olabilir. Ancak modern dünyanın gelişmelerine ayak uydurmaktan da geri kalmazlar.

Gelenekçi yapılarının en kötü yanı, başkalarının duygusal çalkantılarını anlamakta zorluk çekmeleridir. İş ve sosyal yaşamlarında ciddi birer organizatör olma kabiliyetleri vardır. Her zaman zevkli bir yaşam benimseyen oğlaklar, yaşamı doyasıya yaşamaya gayret ederler.

Oğlak Burcu Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

İnce uzun bir yüze sahip olmanın yanında ince yapılı ve daha çok orta boylu olmaları, oğlak burcu özellikleri arasında öne çıkar. Uzun bacakları ve çıkıntılı dizleri de yine oğlak burcunun fiziksel özellikleridir. Yüz yapıları genelde güzel ve dikkat çekicidir. Yıpranmayan cilde sahip oldukları gibi minyon tipli olmaları, gerçek yaşlarını anlamanıza engel olabilir.

Oğlak Burcu Kadını Özellikleri

Aile içerisindeki ilişkilerde son derece girişkendirler. Anaç yapılarını aile dışında da görmek mümkündür. Bir oğlak kadını ile arkadaş olduğunuzda, onun koruyucu yapısını her zaman hissedebilirsiniz.

Aşklarını tutkuyla yaşarlar ve son derece sadık yapıları ile dikkate çekerler. Pahalı hediyelerden etkilenen yapıları vardır. Ancak hediye ayrımı yapmazlar. Çalışma ortamında da öne çıkan yapıları vardır. Oğlak erkekleri gibi risk alamasalar da çözümlere mantıklı yaklaşımları vardır. Bu sayede iş arkadaşlarıyla uyum sağlamaları durumunda, çalışma hayatında başarılı olabilirler.

Oğlak Burcu Erkeğinin Özellikleri Nelerdir?

Oğlak erkekleri güçlü yapıları ile dikkat çekerken, koruyucu yapıları bazen can sıkıcı olabilir. Özellikle partnerlerine karşı aşırı koruyucu ve kıskançtırlar. Sevip emin olduktan sonra sadakati onlarda da görebilirsiniz. Çalışkan ve ayakları üzerinde duran kişilikleri vardır. İşkolik olsalar da sevdiklerine de zaman ayırma çabasına girerler.

Oğlak Burcu Aşk Hayatı

Sevdiklerine sadık olmaları kadın erkek oğlak burcu özellikleri arasında belirgindir. Onlar için sevmek ve değer görmek bir ilişkinin olmazsa olmazlarındandır. Kıskanç yapıları nedeniyle bazen ilişkilerde problem yaşayabilirler. Ancak verdikleri değerle gereksiz kıskançlıklarını telafi, edebilirler. Erkekleri iyi birer baba, kadınları ise iyi birer anne olabilir.

Oğlaklar zor beğenen yapıda oldukları için ilişkiye başlamakta zorluk yaşayabilirler. Aşkta olgunluğu tercih ettikleri için, ilişkilerini başkalarının gözüne sokarak yaşamakta zorluk yaşadıkları bilinir. Daima üst düzey bir birliktelik yaşamaktan yanadırlar. Hayallerinin peşinde gitme konusunda kararlı oldukları için, hayallerini yaşamaya meyilli insanlardır.

Oğlak Burcu İş Hayatı

Çalışkan yapıları nedeniyle sosyal yaşantıya fazla zaman ayırmakta güçlük çekmeleri, iş hayatında oğlak burcu özellikleri arasındadır. Organizasyon yapmada başarılı olurlar. Çalışma hayatında sorunların çözümü için başarılı yapıları ile dikkat çekerler. İş arkadaşlarıyla nezaket içerisinde iyi ilişkiler kurabilirler.

Çalışma ortamındaki değişikliklere ayak uydururlar ve her zaman üst ast kavramlarına dikkat ederler. Yöneticilik için özel bir çabaları olmasa da genel başarıları nedeniyle yöneticilik konumuna çabuk yükselirler. Cimri olmamakla birlikte tutumlu olmaları bilinen bir başka özellikleridir. İyi bir planlama ile başladıkları işi bitirmek onlar için vazgeçilmezdir. İş ortamında belirsizliği asla sevmezler. Bu yüzden olumsuzda olsa bir işi sonuca ulaştırmakta geç kalmazlar.

Onların başladıkları işin uzun süreli sürünce de kalması söz konusu değildir. Netlik iş ortamında bir oğlak insanını başarıya ulaştıran özelliklerden biridir. En sıkıntılı süreçlerde risk alarak süreci ileri taşıma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazlar.