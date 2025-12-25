Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. 2025 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: İHA