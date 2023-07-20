Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), kurultay takvimi başladı. 21 Temmuz Cuma günü sona erecek delege seçimlerinin ardından genel kurul yapılacak. İnegöl’deki genel kurul toplantısı 13 Ağustos Pazar günü icra edilecek. Kongrede mevcut başkan Bengül Kavlan, değişim isteyen kanadın ilçe başkanlığına tekrar aday olacak. Kılıçdaroğlu’nun devam etmesini isteyen kanadın adayı ise, Zemci Şahin olacak.

Ülke genelinde CHP’nin kurultay takvimi ilçe ve illerde başladı. Bursa’da devam eden delege seçimlerinde sona yaklaşılırken, kongre tarihi belli olan İnegöl’de mahalle delege seçimleri tamamlanma noktasına geldi. İnegöl’de CHP’ye üye olan yaklaşık 2 bin kişi, 388 delegeyi belirleyecek. Genel merkezde yaşanan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çekişmesinin gölgesinde yapılan delege seçimleri CHP büyük kurultayı için oldukça önem arz ediyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çekişmesinin ilk raundunun kazananı 13 Ağustos’ta İnegöl’de belli olacak. Mevcut İlçe Başkanı Bengül Kavlan, değişimden yana olan siyasi bir aktör olarak öne çıkıyor. Her fırsatta parti genel merkezindeki değişimi savunan Kavlan, yeniden aday olacağını açıkladı. Partide diğer bir aday ise, mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun devamından yana olan Zemci Şahin olacak.

Diğer taraftan Bursa’daki ilçe kongrelerinin de 20 gün içinde tamamlanacağı ve il kongresinin yapılacağı öğrenildi. Çıkacak sonuç, şimdiden merak ediliyor.

Murat Erdoğan