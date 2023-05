İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Atatürk Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalığa seslenerek, ülkenin huzuru kaçsın isteyen bir anlayışa karşı mücadele ettiklerini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Atatürk Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalığa konuştu.

Meydanı ve evlerinin balkonlarını, ellerindeki Türk bayraklarıyla dolduran Silivrililer, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

Ülkenin huzuru kaçsın isteyen bir anlayışa karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Kendisine oy vermeyen herkesi, ne yazık ki vatan haini olmakla suçlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış; milleti bölmeye, düşmanlaştırmaya dayalı bir anlayış. Bunların yalanlarını, iftiralarını yüzlerini çalacağız Bunların kötü sözlerini onlara iade edeceğiz" dedi.

"Milletimizi kandırmalarına, aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz" diyen İmamoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Onların aklında bin bir çeşit şeytanlık var. Efendim neymiş? Seçimden bir gün sonra, Ekrem İmamoğlu'nun hesabını göreceklermiş. Ekrem İmamoğlu'nu bu millet size yedirmez kardeşim” dedi. İktidar mensuplarının vatandaşlara karşı başka, yabancı ülke temsilcilerine karşı başka davrandığına dikkat çeken İmamoğlu, “5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, mektupla kendisine hakaret etti, hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bu hakaret hepimizin canını yaktı. Çıkıp, ona haddini bildirmesini, cevap vermesini bekleriz. Öyle değil mi? Ne yaptı? Tek bir kelime yanıt bile vermedi. Veremez miydi? Verirdi. Ama veremez. Veremedi. Türkiye'de, şuradaki herhangi birisi o cümleyi kursa ne olurdu? En az 2 yıl Silivri'de yatardı. Öyle değil mi? Türk milletine, benim canım insanıma gelince, oluyorsun kabadayı; ama sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin hepimizin içini yakan o kötü sözüne gelince, oluyorsunuz sahte kabadayı. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. Bu milleti aldatamazsınız”.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SÖZLERİ ERDOĞAN'A YARIYOR"

Bu arada her seçim döneminde terör örgütleri mensuplarınca hazırlanan ve sosyal medyada dolaşıma sokulan videoların iktidarın işine yaradığının altını çizen İmamoğlu, “Bunların her sözü, Erdoğan'ın işine yarıyor. Ve konuşmaya devam ediyorlar. Ve çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanı, diyor ki; ‘Bak, bunlar sizi destekliyor’ diyor. Filmlerini yapıyor. Ya bu nasıl iş? Ya Allah aşkına, faydaları sanayken, nasıl bizi destekliyor bunlar? Bakın; bunların her sözünü kullanan sizsiniz. Milleti aldatmak adına, bu videoları reklamla piyasaya çıkaran sizsiniz. Ya bu malzemeyi de sana veren onlar; terör örgütleri. Benim zeki, çevik, akıllı vatandaşlarım, Allah aşkına bu danışıklı dövüş değil de nedir?” diye konuştu.