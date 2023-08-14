Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kaybetmesinin ardından değişiklik düğmesine basan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir yol haritası belirlediği söyleniyor. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklaması bekleniyor. İmamoğlu'nun yakın çalışma grubu, seçimi kazanacaklarından emin olduklarını açıkladı.

Salı yada Çarşamba günü basın toplantısı düzenlemesi beklenen Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybedemeyiz diyerek yeniden aday olma konusundaki beklentileri arttırdı.

Basın Toplantısında Adaylığını mı Açıklayacak ?

Düzenlenecek basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden adaylığını açıklayacağı bekleniyor.

Gazeteci İsmail Saymaz ise konuyla ilgili ifadelerde bulundu. Saymaz "Bütün araştırmalar tek başına girmesi halinde bile İmamoğlu'nun rahatlıkla alacağını gösteriyor. İyi Parti ve HDP'lilerin ağırlıklı bir bölümü kendi adaylarını çıkarsalar da Ekrem Bey'e oy veriyor. Bu yüzden iki partinin aday çıkaracaklarını düşünmüyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.