Instagram'a erişim yasağından sonra bir yasak da çocuklar arasında popüler olan Roblox'a geldi. Engel kararına İmamoğlu'ndan tepki geldi.

Instagram'a erişim yasağından sonra bir yasak da çocuklar arasında popüler olan Roblox'a geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Engel kararına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. X hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, erişim yasağının akıl alır gibi olmadığını belirtirken, "Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Instagram'dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar."