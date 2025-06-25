Genel kurulda, kooperatifin geride bıraktığı dönemin mali performansı şeffaflıkla değerlendirilirken, gelecek dönem yol haritası ve stratejik projeler de kapsamlı bir şekilde ele alındı.

BAKANLIKTAN İMASKOP’A TAM NOT

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, İMASKOP Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ayhan, açılış konuşmasında kooperatifin son dönemdeki başarılarını ve mali istikrarını vurguladı.

Başkan Ayhan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli üyelerimiz, bugün burada kooperatifimizin geleceği için çok önemli bir adımı atmak üzere toplandık. Geride bıraktığımız dönemde, kooperatifimizin mali yapısını daha da güçlendirmek adına attığımız sağlam adımlar ve gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar sayesinde, belirlenen tüm hedeflerimize ulaştık. Özellikle arazi edinimi konusunda birçok benzer kurumsal yapının çok uzun yıllarda aldığı yolu biz bir dönem içerisinde gerçekleştirdik. Bu başarı, yalnızca yönetim kurulumuzun ve personelimizin değil, aynı zamanda siz değerli üyelerimizin bizlere duyduğu güvenin ve ortak çabamızın bir eseridir. İMASKOP, sadece bir sanayi sitesi değil, aynı zamanda üyelerinin güç birliğiyle büyüyen ve gelişen büyük bir ailedir. Bu noktada Kooperatifimizin her zaman yanında olarak desteklerini veren İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz uğurdağ’a teşekkür ederiz."



Genel Kurula iştirak eden Bakanlık temsilcileri bugüne kadar Kooperatifin gerçekleştirdiği çalışmalar, gerekse genel kurul sürecinde gerçekleştirilen özveriden dolayı Başkan Ayhan ve Yönetimine, personele takdir ve teşekkürlerini iletti.

GÜVEN TAZELENDİ

Kooperatifin 2024 faaliyetlerine ait tüm gelir ve gider kalemleri, denetim kurulu raporlarıyla birlikte detaylı bir şekilde üyelere sunuldu. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılan bu sunumun ardından, mali tablolar ve yönetim kurulu, üyelerin oy birliğiyle ibra edildi. İMASKOP yönetiminin Kooperatif faaliyetlerinin tümünde şeffaf ve sorumlu tutumunu bir kez daha tescil ederek, üye güvenini pekiştirdi.

Başkan Ayhan; “İMASKOP olarak, üyelerimizin birlikteliği ve katkısıyla daha güçlü bir KSS oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Genel kurulda, Kooperatifin gelecek dönem hedefleri ve stratejik projeleri de masaya yatırıldı. Özellikle İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMOSAB) ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. Alınan kararların, İMASKOP’un gücünü artıracağı, İMASKOP’un geleceğe taşıyacağı vurgulandı.

Üyeler, kooperatif yönetiminin özverili çalışmalarına ve şeffaf yönetim anlayışına duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan AYHAN, tüm üyelere katılımları ve destekleri için teşekkür ederek, alınan kararların kooperatif ve tüm üyeler için hayırlı olmasını temenni etti. Genel kurulda alınan kararların hızla hayata geçirilmesi ve sanayi sitesinin gelişimine katkı sağlaması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edileceğini aktaran Başkan Ayhan, “İMASKOP olarak, üyelerimizin birlikteliği ve katkısıyla daha güçlü bir sanayi topluluğu oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.