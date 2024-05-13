Türkiye İş Bankası Grubu’nun iştiraklerinden sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretimi destekleyen teknoloji şirketi İmeceMobil, uygulamasını yeniledi.

Tarım alanında teknolojinin etkin kullanımı ve üreticilere dijital çözümler sunulması amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen İmeceMobil, uygulamasını tarım üreticilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniledi. Teknolojiyi merkeze alarak faaliyetlerini sürdüren İmeceMobil bu yenilikle tarım alanında sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli üretime destek olmayı hedefliyor.

Yenilenen İmeceMobil uygulamasında çiftçiler İMECE TARIM’a giriş yaptıklarında tarla, bahçe ve hayvancılıkla ilgili üretim tesisi bilgilerini kaydederek bu alanların hava tahmin raporlarını 5 farklı kanaldan günlük ve saatlik olarak ücretsiz görüntüleyebiliyor, radar fonksiyonu ile hava hareketlerini haritadan takip edebiliyor. Böylece don, dolu, yağış, fırtına, rüzgâr, sıcaklık gibi anlık hava olayları hakkında önceden yapılan uyarılar çerçevesinde gerekli önlemleri alabiliyor. Çiftçiler artık uygulama üzerinden tarla ve üretim tesisi ile ilgili fotoğraf ve not ekleyip üretim süreçlerine dair adımlarını uygulama üzerinden takip edebilme imkânına kavuşuyor; ayrıca uygulama üzerinden alanında uzman ziraat mühendislerine soru sorup tavsiye alabiliyor.

Dijital Servisler ile tarımsal üretimde etkinlik

Üreticiler, uygulama üzerinden Uzman Destekli Uydu Servisi ile tarlaya gitmeye gerek kalmaksızın lokasyona ve ürüne özgü olarak bitki gelişimi, su stresi, azot durumu gibi üretim süreçlerini etkileyecek bilgilere erişebiliyor. Uygulamada aynı zamanda konuma özgü iklim verilerine, ürüne ve toprak yapısına göre özel olarak hesaplanan Sulama Takvimi; uzman ziraat mühendislerinin ürünün gelişim evrelerine göre gübreleme programını sunduğu Gübre Planlama servisleri yer alıyor. Böylelikle çiftçiler teknoloji ürünü bu hizmetlerin doğru kullanımı ile tarımsal üretim süreçlerinin etkinliğini artırabiliyor.

İmeceMobil ile tarım finasmanına erişimde yeni deneyim

Yenilenen uygulamada çiftçiler, İMECE FİNANS’a giriş yaparak tarım bankacılığı alanında hizmet veren finansal kuruluşların tarım kredilerinin ve tarım kartlarının özelliklerini karşılaştırabiliyor, tarım sigortalarına ve ihtiyaçlarına en uygun finansal ürüne şubeye gitmeden başvurabiliyor.

Akıllı Tarım Teknolojileri

İmeceMobil ayrıca zirai drone ile bitki besleme ve koruma uygulamaları, nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları, mevcut traktörleri akıllandıran tarla analiz sistemleri, akıllı ilaçlama ve gübreleme sistemleri, otomatik dümenleme sistemleri gibi verimi artıran ve maliyetten tasarruf ettiren tarım alanındaki teknolojiler ve iyi tarım uygulamaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor ve bu teknolojileri ve yeni nesil girdileri çiftçiler ile buluşturuyor.

“Güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli üretime katkı sağlanıyor”

İmeceMobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam konuya ilişkin açıklamasında uygulamanın İş Bankası’nın tarıma verdiği desteğin güzel bir yansıması olduğunu, sektör paydaşlarının tarım için her şeye ulaşabileceği dijital tarım platformu olma yolunda adım adım ilerlediklerinin altını çizerek şöyle konuştu: “İmeceMobil’e getirdiğimiz yeniliklerle tarımda teknolojinin etkin kullanımını ve bilginin yayılmasını kolaylaştırmayı, güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli üretime destek olmayı hedefliyoruz. İmeceMobil uygulaması, tarımsal üretim süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlamakla kalmıyor, finansal ürün/hizmetlere erişim, ödeme sistemleri gibi alanları da kapsayacak şekilde, yeni tarım ve finans teknolojileri ile sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor.”