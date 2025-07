Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İMOS Başkanı Uğurtan Turgut, “Kuruluşundan bu güne "İnegöl Mobilyası" markasının itibarını ve değerini artırmak için çabalayan İMOS, misyonu ve vizyonu gereği tüm kaynak ve enerjisini bu amaç uğruna harcamaktadır. İnegöl mobilyacısının güç birliği platformu olan derneğimiz, 11 yıldır düzenlediği I'm Design etkinliği ile sektörün tasarım gücü ve kabiliyetini, Atölye İnegöl etkinlikleriyle kalite ve üretim becerilerini, URGE kapsamında düzenlenen B2B - İkili Ticari Görüşmeler ile satış ve pazarlama faaliyetlerini, İMOS Akademi bünyesinde düzenlenen ücretsiz eğitimleri ile de eğitimli ve kalifiye iş gücü potansiyelini artırmayı, hedefleyen İMOS, dün olduğu gibi bugün de yarın da İnegöl Mobilyası markasının en büyük hamisi ve savunucusu olacaktır. Önceki dönemlerde temeli atılan ve yönetimimiz döneminde nihayete erdirmeyi planladığımız ‘İnegöl Mobilyası Garanti Markası’ projesiyle üretimden satışa, paketlemeden sevkiyata her alanda getirmek istediğimiz standartlar ve bu standartları sağlayan firmalara verilecek olan kalite sertifikalarıyla şehrimize ve sektörümüze duyulan güveni artırmayı planlıyoruz” dedi.

Turgut açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Her alanda işinin ehli kişi ve kurumların dahil olacağı süreçler sonucunda titizlikle belirlenecek olan standartlara uyan üreticilere verilecek kalite ve hizmet yeterliliği sertifikalarıyla hem yurt içinde hem yurt dışında İnegöl Mobilyasını güven ve kalite ile anılır hale getirmeyi hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız tarafından sağlanan ‘’Kümelenme Destek Programı’’ çerçevesinde yoğun bir proje dönemi arefesindeyiz. ‘İnegöl Mobilyası Garanti Markası’ dahil olmak üzere 16 ana faaliyet temelinde sunduğumuz ve sadece akla ilk gelen çalışmaların değil, sektörün tüm eksiklerinin 360 derece çözümünü hedefleyen projelerimiz detaylı bir inceleme sonucunda 13 Haziran 2025 tarihinde kabul görmüş ve bakanlığımızın uhdesinde yapılacak olan imza töreni beklemektedir. 5 yıl sürecek olan Kümelenme Destek Programı projelerimizin finansmanı yüzde 70’i hibe olacak şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenecektir. Bu kapsamda Proje Koordinatörü olan derneğimiz başta İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olup proje kapsamında kurumların iş planlarını da oluşturmuştur. MÜSİAD İnegöl Şubesinin kıymetli başkanı ve yöneticilerinin tavsiye ve temennilerine gönülden katıldığımızı ve aynı dert ile dertlendiğimizi samimiyetle ifade etmek isteriz. Özellikle sektörümüzle ilgili olumsuz haberler aldığımız bu günlerde İnegöl ve İnegöl Mobilyası için fikir ve proje üretmeye çalışan herkese minnettarız. Sektöre ve şehrimize fayda sağlayacak her fikre ve projeye de kapımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Ayrıca, özellikle İnegöl Mobilyası adını uygunsuz ve izinsiz kullandığını tespit ettiğimiz firmalar için yasal süreçlerin takibi, ihtar gönderimleri, benzer isim tescil başvurularına itiraz süreçleri eksiksiz yürütülmektedir. Konuyla ilgili tarafımıza gelen her ihbar ve şikayeti titizlikle inceliyor, yetkimiz dahilinde önlemler alarak marka değerimize sahip çıkıyoruz. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak: BÜLTEN