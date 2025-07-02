Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, İHH’nın İnegöl’de yürüttüğü faaliyetler ve çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

"İHH, Çok Kıymetli Bir Kurum"

Kaymakam Eren Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "İHH gibi kurumlar; insanlığın, vicdanın ve kardeşliğin temsili. İnegöl halkı yardım konusunda çok duyarlı ve bu duyarlılık ilçemize hem huzur hem bereket katıyor. Böyle kıymetli kuruluşlarımızın her zaman yanındayız."

“Merhameti Organize Etmek İçin Buradayız"

İHH İnegöl Temsilcisi Turgay Demir ise misafirperverliği dolayısıyla Kaymakam Arslan’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl’de sadece yardım değil, merhameti organize etmeye çalışıyoruz. Tüm gönüllü kadromuzla gece gündüz demeden, Allah rızası için gayret ediyoruz. İHH sadece yerelde değil, dünyanın birçok noktasında; nerede bir ihtiyaç varsa orada olan bir harekettir. Yetimden afete, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda çalışıyoruz."