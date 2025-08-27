Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, önceki gün gözaltına alınmıştı.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında “rüşvete aracılık etme” suçlaması bulunan Yılmaz’ın, Trabzon’dan İstanbul’a getirilerek gözaltına alındığı bildirilmişti.
Serbest Bırakıldı
Bugünse Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheli Yılmaz, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun avukatı ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ile ‘imza’ tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA