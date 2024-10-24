Ziyaret sırasında influencerlar, İnegöl’ün doğal güzellikleri, zengin mutfağı ve köklü mobilya sektörü hakkında detaylı bilgiler edindi. Sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan influencerlar, İnegöl’ün turizm potansiyelini vurguladı ve ilçenin farklı yönlerini takipçileriyle paylaştı.

İnegöl Tanıtımına Büyük Katkı

Bu etkinlik, İnegöl’ün turizm değerlerinin öne çıkarılmasında önemli bir rol oynadı. Influencerlar, tarihi yapılar, doğal güzellikler ve yöresel lezzetleri keşfederek, şehrin bilinmeyen yönlerini takipçilerine tanıttı. Ayrıca, İnegöl’ün mobilya sektöründeki öncülüğü de etkinlikte vurgulandı.

Turizm ve Sosyal Medyanın Gücü

İnegöl’ün turizm potansiyelini sosyal medya aracılığıyla duyurmanın önemine dikkat çeken yetkililer, bu tür etkinliklerin yerel ekonomiye ve şehrin bilinirliğine katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik sonrasında influencerların yapacağı paylaşımların, İnegöl’e olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Şehri gezen 15 influencerın toplamda 1.500.000’den fazla takipçisiyle paylaştıkları video ve fotoğrafların etkileşimlerle toplamda 6 milyon kişiye ulaşması öngörülüyor.