İnegöl mobilyasının üretimden müşteriye ulaşmasına kadar her aşamasında büyük emek veren taşıyıcılarımız, sektörümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Şoföründen sarıcısına, yükleme ve sevkiyatından teslimatına kadar bu sürecin her aşamasında alın teri döken, İnegöl mobilyasının ülkemizin dört bir yanına ulaşmasını sağlayan tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İMTADER’in sektörümüzün sorunlarının çözümüne ve dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, başkan ve yönetimine başarılar diliyoruz.

İMTADER’in İnegöl mobilya sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

İMOSPAK olarak sektörümüzün her paydaşının yanında olmaya devam edeceğiz.