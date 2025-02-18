İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan resmî ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması sonuçları belli oldu.

Balya Yenikavak İlkokulundan 3. sınıf öğrencisi İnci Bayram yarışmada Türkiye İkincisi oldu. Yarışmalarda ödül alan öğrenciler, ödüllerini 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilecek olan anlamlı programda alacaklar.