Toplam 19 ekibin katıldığı zorlu yarışmada, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) gösterdiği üstün performans ve takım ruhu sayesinde 2’ncilik başarısı elde etti.

Yaklaşık 5,7 kilometrelik parkur, bisiklet, GPS hedefi bulma, kaya tırmanışı, zipline, mağara parkuru, kano, pusula hedefi bulma ve denge parkuru gibi çok sayıda etapla ekiplerin hem fiziksel hem de teknik dayanıklılığını sınadı.

Yarışma, AFAD akreditasyon sürecini tamamlamış ekiplerin bir araya gelerek afet koşullarına hazırlık becerilerini sınadığı, fiziksel dayanıklılığı ölçtüğü ve kamuoyunda afet bilincini artırmayı amaçlayan önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.

İNDAK ekibi; hız, koordinasyon, dayanıklılık ve afet koşullarına hazırlık konusundaki becerileriyle yarışma boyunca dikkatleri üzerine çekti.

Dernek Başkanı Eyüp Köksal, yarışma sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu yarışma sadece bir rekabet değil, aynı zamanda afetlere hazırlık anlamında önemli bir eğitim ve dayanıklılık sınavıdır. 19 ekip arasından ikinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum.”

Bu başarıyla İNDAK, sahadaki tecrübesini ve ekip uyumunu bir kez daha kanıtlayarak Bursa genelinde en başarılı arama kurtarma ekiplerinden biri olduğunu göstermiş oldu.