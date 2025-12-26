Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların Bursa'nın doğal, tarihi ve manevi değerlerini yakından tanıması amacıyla düzenlediği kültür turlarıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen dördüncü kültür turuna katılan Nilüferköy Mahallesi sakinleri, hafızalarından silinmeyecek keyifli ve dolu dolu bir gün geçirdi.

Kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği kültür turları sayesinde ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan kadınları Bursa'nın eşsiz tarihi mirasıyla buluşturuyor. 'Mahallem Geziyor' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gezide Nilüferköy Mahallesi'nden katılan kadınlar, otobüslerle mahallelerinden alınarak ilk olarak Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret etti. Burada katılımcılara çorba ikramında bulunulurken, fırının tarihçesi hakkında bilgiler verildi.

Gezinin ikinci durağında Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni gezen kadınlar, Bursa'nın fetih sürecine tanıklık etti. Ardından Zindan Kapı'ya geçilerek Bursa'nın surları ve geçmişi yakından incelendi. Günün yorgunluğu Sümbüllü Bahçe Konağı'nda verilen çay molasıyla atılırken, sonrasında Değirmen Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeği ikram edildi. Kültür turu, Macera Bursa Parkı ziyaretiyle sona erdi. Gezi boyunca Nilüferköylü kadınlara Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın eşi Nadire Aydın ile Osmangazi Belediye Başkan Vekili Özge Kaya eşlik ederek katılımcılarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

'Unutamayacağımız bir gün geçirdik'

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezilerini çok güzel bulduklarını ifade eden Nilüferköy Mahallesi sakini kadınlar, 'Çok keyifli bir gün geçirdik. Bursa'nın manevi ve tarihi yerlerini gezme imkanı bulduk. İlk olarak Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret ettik. Burada bize çorba ikramında bulunularak sunum yaptılar. Ardından Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni ziyaret ederek Bursa'nın fethine 3 boyutlu olarak şahit olduk. Oradan Zindan Kapı'yı, daha sonra ise Sümbüllü Bahçe Konağı'nı gezdik. Günü Macera Bursa Parkı'nda sonlandırdık. Dolu dolu bir gezi yaptık, büyük keyif aldık. Gezide bize Erkan Aydın başkanımızın değerli Eşi Nadire Hanım ve Osmangazi Belediye Başkan Vekili Özge Kaya'da katıldı. Bu güzel turu düzenlediği için başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

'Gezilerimiz mahalle mahalle devam edecek'

Osmangazi Belediyesi olarak kültür gezilerinin dördüncüsünü düzenlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkan Vekili Özge Kaya ise, 'Vatandaşlarımızı araçlarımızla mahallelerinden alarak ilk önce Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret ettiriyoruz. Burada çorba ikramımız oluyor. Daha sonra Panorama 1326 Fetih Müzesi ve Zindan Kapı, akabinde Sümbüllü Bahçe konağında çay, Değirmen Sosyal Tesisleri'nde yemek ikramımız oluyor. Gezimiz Macera Bursa Parkı ziyaretiyle son buluyor. Kadınlarımız gezilerde keyifli bir gün geçirmiş oluyorlar. Gezilerimiz mahalle mahalle devam edecek' açıklamalarında bulundu.