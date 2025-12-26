Bursa Karacabey'de müzik kültürünün yaygınlaştırılması, her yaştan vatandaşın müzikle buluşturulması ve nitelikli müzikle alakalı üretimin desteklenmesi amacıyla Karacabey Belediyesi ile Karacabey Musiki Derneği arasındaki Ortak Hizmet Protokolü yeniden imzalandı.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Musiki Derneği Başkanı Güray Kırlı'nın imzaladığı protokol kapsamında; müzik eğitimleri, konserler ve kültürel etkinlikler artarak devam edecek, Karacabey'in kültür-sanat yaşamı daha da güçlenecek. Başkan Karabatı, 'Karacabey'in sadece alt ve üstyapısıyla değil; kültürü, sanatı ve sosyal yaşamıyla da gelişen bir şehir olması için çalışıyoruz' dedi.

Karacabey'de müzik kültürünün gelişmesine katkı sunmak, her yaştan vatandaşı müzikle buluşturmak ve nitelikli müzikle alakalı üretimi desteklemek amacıyla Karacabey Belediyesi ile Karacabey Musiki Derneği arasındaki Ortak Hizmet Protokolü yeniden imzalandı.

Karacabey halkına fayda sağlayacak müzik eğitimleri, konserler ve kültürel etkinliklerin hayata geçirilmesini kapsayan protokol; Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile Karacabey Musiki Derneği Başkanı Güray Kırlı tarafından imza altına alındı. Protokol imza törenine Musiki Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuz Başer, Perihan Özel ve Gülümser Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Emlak ve İstimlak Müdürü Veli Ünen de katıldı.

Yenilenen protokol kapsamında; müzik kültürünün ilçede yaygınlaştırılması, toplumun her kesimine müziğin sevdirilmesi, nitelikli müzik eğitimlerinin sürdürülmesi ve Karacabey'in kültür-sanat yaşamına değer katan konser ve etkinliklerin artırılarak devam etmesi hedefleniyor. İş birliği esasları doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerle Karacabey'in kültürel kimliğine önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.

Kırlı: 'Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz'

İmza töreninde konuşan Karacabey Musiki Derneği Başkanı Güray Kırlı, derneğin kuruluşundan bu yana Karacabey Belediyesi'nin kendilerine her zaman destek olduğunu vurguladı. Başkan Karabatı'yı her daim yanlarında hissettiklerini ifade eden Kırlı, 'Kurulduğumuz günden bu yana Karacabey Belediyesi'nin ve özellikle Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'nın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu destek, bizleri daha nitelikli projeler üretmeye ve Karacabey'e yakışır çalışmalara imza atmaya motive ediyor. Kendilerine şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum' dedi.

Karabatı: 'Karacabey'de kültür ve sanat yatırımlarını önemsiyoruz'

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise, Musiki Derneği ile yeniden imzalanan Ortak Hizmet Protokolü'nün ilçenin kültür ve sanat hayatı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, müziğin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekti. Başkan Karabatı, 'Karacabey sadece altyapı, üstyapı ve fiziksel yatırımlarla değil; kültürüyle, sanatıyla ve sosyal yaşamıyla da gelişen, yaşayan bir şehir olmalıdır. Bu anlayışla, ilçemizde müzik kültürünü yaygınlaştıran, sanata gönül veren ve toplumun her kesimini müzikle buluşturan Karacabey Musiki Derneğimizle iş birliğimizi sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz' ifadesini kullandı.

Karacabey Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine desteğin artarak devam edeceğini ifade eden Karabatı, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki katkılarının çok kıymetli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

'Belediye olarak her zaman sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Karacabey Musiki Derneği'nin bugüne kadar ortaya koyduğu nitelikli çalışmalar ve başarılı projeler, bu desteğin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Bundan sonraki süreçte de iş birliği içinde, daha geniş kitlelere hitap eden, Karacabey'e yakışır kültür-sanat projelerini hep birlikte hayata geçireceğiz.'

Açıklamasının sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Karabatı, 'Bu anlamlı iş birliğinin yenilenmesinde emeği bulunan Karacabey Musiki Derneği Başkanımız Sayın Güray Kırlı başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yenilenen protokolün Karacabey'imiz için hayırlı olmasını diliyor, ilçemizde müzik ve sanatın daha güçlü bir şekilde yaşatılacağına yürekten inanıyorum' diye konuştu.

Öte yandan, 2022 yılında Karacabey'de kurulan ve kısa sürede hayata geçirdiği başarılı projelerle adından söz ettiren Karacabey Musiki Derneği; dizi ve sinema oyuncusu, tiyatro eğitmeni Güray Kırlı başkanlığında faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek, mülkiyeti Karacabey Belediyesi'ne ait Runguçpaşa Mahallesi'ndeki iş hanında çalışmalarını devam ettirirken, ilçede müzik eğitimi ve kültürel etkinlikler alanında önemli bir misyon üstleniyor.

Yenilenen Ortak Hizmet Protokolü ile birlikte Karacabey'de müzik ve sanat alanındaki çalışmaların daha da güçlenmesi, kültür-sanat etkinliklerinin artarak devam etmesi ve ilçenin bu alandaki potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.