“BİZ YAPTIKLARIMIZIN HESABINI VERİYORUZ”

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda Başkan Bozbey, “Bugünkü 2025 yılı değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, kent yöneticilerinin eski ya da yeni bir özelliği olması lazım. Toplumun önünde olan insanlar, o kentin önünde olan insanlar, önce toplumu doğru bilgilendirme, şeffaf bir anlayışla yaptıklarını anlatabilme, hesap verebilme özelliğine sahip olmak zorundadır. Bu sorumluluğu kendinde görebilenler iyi yöneticidir. Bu anlamda biz göreve geldiğimiz günden bu yana hem şeffafız hem dürüstçe bu topluma, Bursalılara, sizlere her şeyi paylaşıyoruz ve bunun hesabını da veriyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, çünkü basın mensup arkadaşlarımız da bizim yol arkadaşımızsınız. Onun için sizlere de yol arkadaşı diyorum. Toplumu bilgilendiren, doğru bilgilendirme konusunda gerektiğinde bizleri eleştirebilen, gerektiğinde öneren, önerilerini takip eden bir anlayıştadır basın mensup arkadaşlarımız. Kişisel değil, toplumsal anlamda Bursa'nın bir adım daha ileriye gitmesi konusunda duyarlılık gösteren sizlersiniz. Ve bu yaptıklarımızı da kamuoyuyla paylaşan, geri dönüşlerinde alan yine basın mensupları olarak sizler bizlerin yol arkadaşısınız. 2025 gerçekten çok zor bir yıl oldu. Tarihimizde hiç görmediğimiz büyüklükte Bursa'da yangınları yaşandı. Ciğerlerimiz yandı. Ancak o dumanların içinden öyle birlikleri çıktı ki, tüm Türkiye bu birlikteliğe, Bursalı hemşerilerimizin azmine ve çabasına şapka çıkardı. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, biz bu süre içerisinde sadece felaketlerle değil, yılların biriktirdiği ihmallerle de mücadele ettik. Ancak bugün burada bahane üretmek için karşınızda değilim. 2025 yılı boyunca Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları paylaşmak, geride bıraktığımız yılı değerlendirmek üzere karşınızdayım. Bugün size anlatacağım her projede alın teri var, emek var, en önemlisi bu şehre duyduğumuz vefa var. Biz 2025'te sadece beton dökmedik, asfalt yapmadık. Biz Bursa'nın adaletini, yeşilini ve birbirimize olan güvenini, Bursa'nın birlikteliğini yeniden inşa ettik. Bu kenti planlı, dirençli, adil, yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz diye yola çıktık. Şimdi size aktaracağım her başlık bu sözün adım adım hayata geçtiğinin en somut önergelerini oluşturacak” dedi.



“BURSA'MIZIN GELECEĞİNİ ORTAK AKILLA TARTIŞTIK”

“Bursa'mızı geleceğe hazırlarken ilk işimiz kentimizin uzun vadeli yol haritasını çıkarmak oldu” diyen Bozbey, “Çalışmalarımızı katılımcılıkla yürütüyoruz, yürütmeye devam ediyoruz. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Bünyesi'nde Bursa Planlama Ajansı'mızı tanıtarak bu yolculuğa başladık. Ajansın çalışmalarını 28 akademik oda temsilcisi, Bursa'daki 3 üniversitenin temsilcisi, 9 bilim insanı ve kent konseyi yöneticilerinden oluşan danışma kuruluyla yürüttük. Danışma kurulunun başkanı olarak da özellikle benim isteğim, arzum ve ricam üzerine Prof. Dr. Kayıhan Pala milletvekilimiz başkan olarak sorumluluk üstlendi. Ben kendisine de huzurunuzda Bursa adına teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Ekim 2024'te 2050 vizyonu oluşturuldu. İlçe belediyelerimizi, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hemşerilerimiz de bu projenin içerisinde yer almış oldu. Bugüne kadar 17 başlık altında incelediğimiz analiz ve sentezlerini tamamladığımız planlama çalışmalarında nüfus, göç, ulaşım, sanayi, tarım, iklim, kültürel miras ve sosyal yapı gibi konuları kapsayan toplam 72 rapor hazırlandı. Yaklaşık 500 civarında toplantı, görüşmeler yapıldı. 80 derinlemesine mülakatlar ve incelemeler yapıldı. 17 ilçede belediye başkanlarımızla ve belediye meclis üyelerimizle bir araya girdik. 17 ilçede muhtar çalışması, yapıldı ve 3 aşamalı paydaş çalışmalarını da yine bu süreçte gerçekleştirdik. Sektör toplantıları ve binlerce hemşerimizin katıldığı anketlerle Bursa'mızın geleceğini ortak akılla tartıştık. Hazırladığımız çevre düzeni planını kamuoyuyla, sizler aracılığıyla paylaşmış olacağız. Kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla kararlı biçimde mücadele ederek, kentin tamamında imar denetimlerini de bu süreç içerisinde arttırmış olduk. Tekrar huzurlarınızda ilçe belediye yönetimlerini bir kez daha uyarmak istiyorum. Ovamızda halen yapımları devam eden yok fabrikaydı, yok depoydu, yok vesaireydi, kaçak yapılara derhal müdahale etsinler ve ortadan kaldırsınlar. Asla da müsaade etmesinler. Bunların tespitlerini yapıyoruz” dedi.

Bozbey, "Kentsel dönüşümle ilgili de çok önemli adımlar attık. Ankara- İzmir Yine Mudanya yoluna da yine 29 kilometre uzunluğunda 65 metrelik bir kuzey bulvarını, işte bu anlayışla ortaya çıkaran bir planlama yaptık. Yaklaşık 380 hektarlık alanda ekolojik temelli, yeşil sistem üzerine kurulu ilkokullu ve anaokulu öğrencilerinin okullarına yürüyerek ulaşabileceği yeni bir kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmalarında aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.