“6 MİLYAR 200 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK”

Başkan Bozbey, “Değerli Arkadaşlar su önemli bir başlığımız. BUSKİ olarak, 2025'te hem yeni su kaynaklarını devreye aldık, hem de içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında çok çok önemli yatırımlar yaptık. 17 ilçemizde toplam olarak 6 milyar 200 milyon lira civarında bir yatırımı hayata geçirdik. Bugün Bursa kent merkezinin günlük tüketimi yaklaşık olarak 430 bin metreküptür. Huzurlarınızda Bursalı hemşerilerime bir teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 525 bin metreküpün günlük tüketimi olduğu Bursa'da 430 bine kadar Bursalı hemşerilerimizin tasarruflarıyla düşürüldüğünü bilinmesini istiyorum. Onun için Bursalı hemşerilerime teşekkür ediyorum her birine. Müthiş bir tasarruf yaptılar. Tasarrufa davet ettik, tasarruf yaptılar. Ve bu anlamda belki Türkiye'ye de örnek oldu bizim hemşerilerimiz. Tabii birileri dün akşam yine televizyona çıkmış bir şeyler sayıklamış, yalan yanlış, yalan diyorum artık. Ben pek böyle yalan söylemiyorum ama yalan söylediği için yalandır. Bu tür şeyleri biz siyasetçilerden duymak istemiyoruz, doğruları duyuyoruz. Arkadaşlar, Bursa'da su kesintisi bir buçuk ay yapılmadı. Bursa'da su kesintisi bölgesel anlamda dokuz gün yapıldı. O da saatleri belli. Akşam 5'ten sabah 5'e kadar. Yani bir ay, bir buçuk ay su kesintisi bölgesel anlamda sürüyor. Üç günde bir yaptığımız için yirmi yedi gün sürdü ama her bölge için dokuz gün yaptık. Neden yaptık? Çünkü onların, o yalan konuşanların yapmadıkları, yapamadıkları, beceremedikleri hatta Bursalıların ne istediğini bilmedikleri için o hizmetleri yerine getiremediklerinden kaynaklı yapmak zorunda kaldık. Siyasetçi dürüst olacak, gerektiğinde belki çok önemli eleştiriler olsa dahi doğruları paylaşacak. Biz çünkü toplumun önünde olan insanlarız, toplumu yönlendiren insanlarız. Niçin Bursalılar 525 bin metreküpten 430 bin metreküpe düştü tasarruf ederek? İşte Bursalılar bize güvendiği için, doğruyu paylaştığımız için, doğru söylediğimiz için, hesap verdiğimiz için, şeffaf olduğumuz için. Onun için onların yarattığı bu sorunları çözmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Benim kendi köyümün Özlüce'nin kanalizasyonu Ayvalıdere'ye aktığını şu an üç ay önce öğrendim arkadaşlar. Özlüce'yi bilirsiniz, yanında arıtma tesisi var. Hiç mi aklınıza gelmedi o bölgenin kanalizasyonunu, atık suyunu, 300 metre, 250 metre yanındaki o arıtma tesisini götürme aklınıza gelmedi mi de yalanlara devam ediyorsunuz? Bursalılar sizi tanıdı, tanımaya devam edecek” dedi.

“Biz 60 yeni derin su kuyusu açmak zorunda kaldık” diyen Bozbey, “Bazen su seviyesi aşağı düştüğü için çökmeler yaşanıyor. O su kuyusu devre dışı kalıyor, yenisini açıyoruz. Nilüfer ve Doğancı barajlarından Dobruca'ya iletim kapasitesini de arttırmış olduk. Tabi ki bypass hattı. Dedikleri gibi. Ya hesap bilmiyorlar ya da vatandaşı farklı sanıyorlar. Yalanlarıyla kandıracaklarını sanıyorlar. Değerli arkadaşlar, defalarca söyledim. Benim hiç derdim değil. Ben doğruları paylaşmak zorundayım ve doğruları paylaşıyorum. İhale belli. Çınarcık ihalesi, Çınarcık İsale Hattı ihalesi belli. Ne zaman biteceği belli. Arıtma tesisine çivi çakılmamış. Gerçi fotoğrafları var. Onun da 2026'nun Nisan'ın da Mayıs'ın da biteceği belli. Sözleşmeleri var. İmza atmışsınız. Bizim göreve gelmemizle birlikte arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantı sonrasında bu yılın kurak geçeceğini bilim insanlarının bize gösterdiği biçimde, önerdiği biçimde değerlendirip ona göre hazırlık yaptık ve baypas hattının kısa sürede Doburca arıtma tesislerine bağlanmasının şart olduğunu ortaya çıkardık. Siz daha 20 yıl müddette çöp suyunu, bakın çöp sızıntı suyunu dahi Nilüfer'e vere vere gittiniz. Siz öyle gittiniz zaten Bursa'dan. Biz geldik, onu da çözdük. O bahçe hala dereye akıyor. Bursalılar bilmiyor bunları. Birçok köy Nilüfer çayını akıtıyor. Aklınız neredeydi? Niye yapmadınız? Yapamadınız, beceremediniz. Onun için bizler bunların hepsini biliyoruz. Bundan adım adım 2026 programına da aldık. Adım adım bunları gerçekleştireceğiz. 25 milyon sadece elektrik tasarrufu yapacağız, bakın. Bu konuda da çalışmalarımız var. Yine Çınarcık Suyu'nu Karacabey'e doğru da, yine hedefimiz oraya da götürmek. Önce yeni TOKİ konutlarına ulaştırıp, oradan devamını sağlamak. Bununla ilgili projelerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Bir gün gelecek Çınarcık Barajı da Bursa’ya yetmeyecek. Biz bu hazırlıkları yapmak zorundayız. Her bir damlanın %70’ini tarım kullanıyor. %15’ini sanayi kullanıyor, %15’ini biz konutlarda kullanıyoruz” dedi.