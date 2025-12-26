Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşıma göre, 81 ilde Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından “Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği”ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ele geçirilen ürünlerle birlikte, sahte ve kaçak alkol üretimi yoluyla vatandaşların can ve sağlık güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye atılmasının önüne geçildiğini vurgulayan Yerlikaya, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Operasyonların; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yapalım." çağrısında bulundu.