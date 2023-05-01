İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) yeni gönüllü eğitimleri kapsamında saha çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz aylarda yeni gönüllü başvurularını alan ve akabinde teorik eğitimlerini gerçekleştirmeye başlayan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK), saha eğitimlerine start verdi.

Cumartesi ve Pazar günleri yaklaşık 180 gönüllünün katılımı ile “Enkaz Arama Kurtarma”, “Kule İpli Eğitim”, “Arazi Arama Kurtarma” ve “Çadır Kurulumu” başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi.

İNDAK eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde enkaz alanında gerçekleştirilecek çalışmaların başlangıcında yapılması gerekenlerden enkaz çalışması esnası oluşabilecek tehlikelerin bertarafına, yüksek bir bölgeden ip yardımı ile güvenli şekilde iniş yapılabilmesinden çadır kurulacak alanlarda dikkat edilmesi gereken hususlara varana kadar detaylı bilgiler verildi.

İNDAK Genel Sekreteri Yahya Bozkurt ise hafta sonu boyunca Ankara’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen “Afet İletişim Eğitimi ”ne katılım sağladı.