Asrın felaketinin ardından ortay koyduğu başarılı çalışmalarla ülke gündeminde adı duyulan İNDAK, yeni gönüllüler ve gönüllü üyelere verilen eğitimlerle gücüne güç katmaya devam ediyor.

İnegöl’de 2016 yılında 23 gönüllünün bir araya gelmesiyle kurulan, geride kalan sürede sağladığı gelişimle adeta tam donanımlı bir arama kurtarma ordusuna dönüşerek bugün sayısı 450’leri bulan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK), özellikle asrın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş depreminde ortaya koyduğu başarı ve fedakarlığıyla dikkat çekti. 11 gün boyunca Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ve bu süreçte 12 kişiyi canlı olarak kurtaran, 98 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden İNDAK ekibi, 222’nci saatte Melike İmamoğlu’nu enkaz altında kurtararak büyük bir başarıya imza atmıştı. İNDAK, burada yaptığı çalışmaların ardından adeta gönüllü akınına uğradı.

Deprem sonrası arama kurtarma ekibine dahil olmak isteyen gönüllü vatandaşlar, kayıt edilerek eğitim faaliyetlerine başlandı. Bu kapsamda son olarak Salı akşamı İnegöl Devlet Hastanesi iş birliği ile İlk Yardım uzmanı Kamil Saçkesen tarafından İNDAK’ın yeni üyelerine ilk yardım eğitim verildi. 132 kişiye yönelik düzenlenen eğitim, seanslar halinde toplam 4 saatte tamamlandı.

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