İNDAK Başkanı Eyüp Köksal, görüşmede hem İnegöl hem de tüm Türkiye’nin afetler konusunda kısa zamanda bilinçlendirilmesi gerektiğini, bunun için de İNDAK olarak hem okullarda hem de talepte bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda Temel Afet Bilinci Eğitimi verdiklerini ifade etti.

Eyüp Köksal, İNDAK ekibinin İnegöl’ün önemli bir değeri ve markası olduğunu, Türkiye çapında yerelde tek orta seviye arma kurtarma ekibi olduklarını, ağır seviye sınavlarına hazırlandıklarını, bunun için de K9 timini güçlendirdiklerini dile getirdi. Şu an itibarıyla 5 arama kurtarma, 1 iz takip köpekleri bulunduğunu ifade eden Eyüp Köksal, ekim ayında hazır olan 3 köpeklerinin AFAD’ın açmış olduğu sınavı geçmeleri neticesinde ağır seviye sınavına başvuru yapacaklarını söyledi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise İNDAK ekibinin İzmir ve Maraş depremlerinde önemli işlere imza attığını, tamamı gönüllü olan bu ekibin fedakârca çalışmalar içerisinde olmasının takdire şayan olduğunu, Kaymakamlık olarak gerekli tüm desteğin verileceğini ifade ederek İNDAK ekibinin yeni yönetimini tebrik etti.