Edinilen bilgiye göre, av köpekleri bir çakalı kovaladıkları sırada çakalın inine girdi ve uzun süre kendilerinden haber alınamadı.

İhbarın ardından İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Köpek sahiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk incelemede, hayvanların girdiği inin oldukça dar ve derin olduğu tespit edildi.

Zorlu arazi koşulları ve dar alan nedeniyle büyük hassasiyet gerektiren kurtarma çalışmaları başlatıldı. İNDAK ekipleri, yaklaşık 7 saat süren yoğun ve titiz bir operasyon yürüttü. Uzun süren çalışmaların ardından saat 22.00 sıralarında inin derinliklerine ulaşılarak mahsur kalan iki av köpeği sağ salim kurtarıldı.

Kurtarılan köpekler sahiplerine teslim edilirken, yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.