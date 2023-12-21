Dün AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Devlet Hastanesine Anjiyo cihazının teslim edildiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hem sosyal medyadan hem de kamuoyundan bu konu memnuniyetle karşılanmıştı.

Anjiyo cihazının İnegöl Devlet Hastanesine kazandırılmasına teşekkür ederek bir metin yayınlayan Sağlık Hizmetlerini Destekleme Grubu şu ifadeleri kullandı;

“Değerli İnegöl Halkımızın Bilgisine; bildiğiniz üzere İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olduğunu düşündüğümüz anjiyo gerek Devlet Hastanesi gerekse ilçemizde konuşlu bulunan Özel Hastanelerde yapılmamaktaydı. İlçemizin bu ihtiyacını gidermek üzere Kenan Kender beyefendinin başlatmış olduğu kampanya ve girişimler sonucu bir dernek kurarak bu ihtiyacı gidermek üzere şehrimizin işadamları tarafından desteklenmesiyle bir çalışma içine girerek çalışmalara başladık. Bu süreçlerde Sayın Milletvekilimiz Ayhan Salman’ın durumdan haberdar olması ve üzerime düşeni yapacağım demesinden sonra, Sağlık Bakanımız ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde anjiyo cihazı ve gerekli kadronun tayini hakkında müjdeli haberleri tarafımıza iletmişlerdi. Bu yaşananlardan sonrada dün itibariyle cihazların İnegöl Devlet Hastanesi tarafından teslim alındığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Bu süreçlerde başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız sayın Dr. Fahrettin Koca’ya ve Milletvekilimiz sayın Ayhan Salman’a çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

SAĞLIK HİZMETLERİNİ DESTEKLEME GRUBU

Kenan Kender, Sinan Sülek, Mehmet Akif Kılıç, Abdullah Özdemir, Tevfik Demirhan, Erol Cengiz, Selçuk Armağan, Tahsin Üsküplü, Murat Bayram, İbrahim Özcan, Yaşar Şener”