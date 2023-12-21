Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Müfit Aydın, Mustafa Yavuz, Ayhan Salman ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Ayrıca ziyarette Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin de yer aldı.

BURSA HEYETİ MUTLU AYRILDI

Toplantıda Bursa’da yapımı süren spor tesisleri ve yurtların dışında yeni yapılması düşünülen yatırımlar da ele alındı. Ayrıca görüşmeden Bursa heyetinin mutlu ayrıldığı ifade edildi.

İNEGÖL’DE ELE ALINDI

İnegöl’e yapılması planlanan yeni stadyumun yanı sıra yine İnegöl’de yapılacak olan 500 kişilik yurtta ele alınan konular arasında yer aldı.

Ayrıca Gemlik ilçesine 500 kişilik yurt ve Bursa merkeze de 2 veya 3 bin kişilik yeni yurt yapılması için çalışma başlatılması kararı alındığı öğrenildi.