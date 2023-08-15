İnegöl Belediyesi, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) iş birliğinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 24’üncü yıl dönümü kapsamında bir dizi farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Hafta sonu Yazıcılar Sitesi kentsel dönüşüm alanında yapılan arama kurtarma tatbikatı sonrası, Pazartesi günü İnegöl Belediyesi merkez binada deprem tatbikatı ile bina önünde sergi etkinliği gerçekleştirildi.

BELEDİYE BİNASINDA DEPREM CANLANDIRMASI YAPILDI

Deprem tatbikatı 13.00’da İNDAK ekiplerinin siren çalmasıyla başladı. Sirenle birlikte personeller ve binada bulunanlar önce çök-kapan-tutun hareketini uygulayıp kendilerini güvenli bölgelerde korumaya aldı, ardından ikinci işaretle birlikte bina uygun şekilde tahliye edildi.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE DEPREMLER

Tatbikat sonrası İnegöl Belediye binası önünde gün boyu İNDAK stantları açık kaldı. Burada İNDAK’ın arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları ekipmanlar ile deprem enkazından çıkarılan acı hatıraların yer aldığı objeler sergilendi. Aynı zamanda “Dünden Bugüne Türkiye’de Depremler” konulu sergi yine belediye binası önünde açıldı. Onlarca fotoğraf ile geçmişten günümüze ülkemizde yıkıma neden olmuş depremler hatırlatıldı.

“DEPREM FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Tatbikat sonrası AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş sergiyi gezerek incelediler. Burada bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “17 Ağustos 1999’da yaşanan deprem hadisesine dikkat çekebilmek adına farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Yazıcılar Sitesi yıkımında 2 gün süren bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Beraberinde bugün belediye binamızda bir deprem tatbikatı yaptık. Çalan sirenlerle birlikte binadaki tüm arkadaşlarımız önce çök-kapan-tutun hareketini uygulayıp ardından kontrollü şekilde binayı tahliye ettiler” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ”

Yakın zamanda Kahramanmaraş depreminde çok büyük bir yıkım yaşadığımızı hatırlatan Başkan Taban, sözlerine şöyle devam etti: “Kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Ben Cenabı Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Bizler de deprem bölgesindeydik. İNDAK ekiplerimiz de orada 100’ün üzerinde vatandaşımızın enkaz altından gerek canlı gerekse de cesetlerinin çıkarılmasına katkı sundular. Çok zor bir süreçti. Allah bir daha yaşatmasın. Bizler de bu alanda bugün hazırlıklarımızı, eşyalarımızı, ne durumda olduğumuzu göstermek adına, toplumumuzun da dikkatini çekerek vatandaşlarımızın kendi önlemlerini de almaları adına bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda burada bir resim sergisi var. Vatandaşlarımız da gün boyu geçmişte ülkemizde yaşanmış depremlere dair görselleri inceleyebilecekler.”

HER BİREYİN SORUMLULUKLARI VAR

“Bunu sadece İNDAK veya İnegöl Belediyesi’nin planlamasıyla başaramayız. Her aile kendi içerisinde de planlamasını yapmalı. Deprem anında ne yapacağız? Deprem sonrası ne yapacağız? Binamız eski mi, depreme dayanıksız mı? Her bireyin bu noktada kendi sorumlulukları var.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

“Bizler arka planda şehrimizin kentsel dönüşüm planını çıkardık. Bakanlığımıza da bunu sunduk ve bununla ilgili şu anda dönüşüm çabamızı ortaya koyuyoruz. Turgutalp Mahallemizde şu anda başlama aşamasına doğru götürdüğümüz bir kentsel dönüşüm projemiz var bir de özel sektör eliyle dönüşüme giren binalar var. Bu uzun soluklu bir iş. Vatandaşlarımızın da bu konuda istekli olması çok önemli. Çünkü vatandaş istemezse bu dönüşümlerin gerçekleşmesi çok mümkün olmuyor.”

“DEPREM YARIN OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLANMALIYIZ”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise depremin dünyanın bir gerçeği olduğunu hatırlattı ve; “Ülkemiz için de bu çok önemli. Pek çok şehrimiz deprem kuşağında. Dolayısıyla biz deprem yarın olacakmış gibi hazırlanmalıyız. Arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili özellikle Marmara depremi sonrasında ülkemizin pek çok yerinde gönüllü teşekküller halinde ekipler kuruldu. İnegöl’ümüzün gururu olarak da İNDAK güzel işler ortaya koyuyor. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Son depremde de bunu gösterdiler. Önemli hizmetlerde bulundular” dedi.

BİLİNÇ OLUŞMASI ADINA BU TÜR ORGANİZASYONLAR ÖNEMLİ

Deprem olmadan hazırlanmanın gerekli olduğuna vurgu yapan Salman, “Konut stoğumuzun artık güncellenmesi gerektiğinin farkındayız. Bununla ilgili devletimizin çok önemli katkı ve destekleri var. Belediyelerimizin çalışmaları var. Vatandaşlarımızın da bu konuya ilgi göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. 6 Şubat’ta son 300 yılın belki de en büyük depremini yaşadık. 50 bin canımız gitti. Aziz milletimizin de bu süreçte ne kadar fedakar olduğunu bir kez daha gördük. 85 milyon omuz omuza vererek depremzedelerin yaralarını sarmak adına mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz. Bunlardan dersler çıkararak yarın deprem olacak gibi hazırlanmamız gerekiyor. Bu tür organizasyonların da bu bilincin oluşması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum” sözlerini ifade etti.