Kültür ve sanat alanında dikkat çeken organizasyonlara imza atan Kestel Belediyesi, bu kez kısa film dünyasını Kestel'de buluşturacak. Toplumsal vicdanı merkeze alan yarışmada finale kalan yapımlar; savaşları, insan hikâyelerini, adaletsizlikleri ve sessiz bırakılan gerçekleri beyaz perdeye taşıyacak.

Yoğun ilgi gören yarışmada başvuru süreci geçtiğimiz aylarda başlarken, kısa film başvuruları 5 Mayıs tarihinde sona erdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yarışmaya gönderilen yapımlar arasından finale kalan en iyi 10 film, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek gala gecesinde izleyiciyle buluşacak.

Final gecesinde en iyi 10 kısa film izleyicilerin karşısına çıkarken, gala boyunca sanat ve toplumsal duyarlılık aynı atmosferde buluşacak. Gösterimlerin ardından jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren yapımlar açıklanacak.

Finalin Kazananlarını Usta İsimler Belirleyecek

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri kadrosu da gala gecesine ayrı bir değer katacak. Akademisyen Ali Sait Liman, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cengiz Küçükayvaz, yönetmenler Bülent Terzioğlu ve Tülay Gökçimen ile yazar Dr. İbrahim Zeyd Gerçik'in değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren filmler ödüllerine kavuşacak.

Başkan Erol, 'Sanatın ve toplumsal vicdanın buluşacağı çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız'

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek büyük final ve gala gecesine ilişkin yaptığı değerlendirmede; Kestel'in o gece yalnızca bir ödül törenine değil, sanatın ve toplumsal vicdanın buluşacağı çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Kısa film yarışmasının toplumsal duyarlılığı merkeze alan önemli bir kültür-sanat çalışması olduğunu belirten Başkan Erol, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşların, insan hakları ihlallerinin ve sessiz bırakılan insan hikâyelerinin sanat aracılığıyla görünür kılınmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Final gecesinde gösterilecek yapımların yalnızca teknik başarılarıyla değil; taşıdığı duygu, vicdani yaklaşım ve güçlü hikâyeleriyle de izleyiciler üzerinde derin etkiler bırakacağını ifade eden Başkan Erol, gala gecesinin sinema dünyası adına dikkat çeken bir atmosfer oluşturacağını kaydetti.

Kestel Belediyesi olarak sanatı yalnızca kültürel bir etkinlik alanı olarak görmediklerini vurgulayan Erol, özellikle toplumsal meseleleri ele alan ve farkındalık oluşturan projeleri önemsediklerini dile getirdi.

Başkan Erol ayrıca, 19 Mayıs'ta Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek gala gecesinde; finalist filmlerin gösterimleri, jüri değerlendirmeleri ve ödül töreniyle birlikte sanat ve sinema dünyasının Kestel'de buluşacağını söyledi.