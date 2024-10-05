İnegöl Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine özel bir kahvaltı düzenledi. Etkinlik, İnegöl’de görev yapan tüm din görevlilerinin davet edildiği Grand Mavi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İnegöl İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Akduman ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Lokman Yurdigül ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

Kahvaltının ardından Din Görevlileri Derneği Başkanı Lokman Yurdigül, yaptığı konuşmada, "Camilerimiz sadece ibadet yerleri değil, birlik ve beraberliğimizin temellerinin atıldığı kutsal mekanlardır. Din görevlilerimiz, bu birlikteliği sağlayan en önemli yapı taşlarıdır" dedi. Ayrıca, görevde olan din görevlilerine sağlık ve başarı, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, davet için Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür ederken, Belediye Başkanı Alper Taban da din görevlilerinin toplumdaki önemine vurgu yaptı ve "Toplumun inşasında her birinizin katkısı büyük. Bu güzel haftanızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Eren Arslan, din görevlilerinin toplumda önemli bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "İnegöl'de din görevlileriyle ilgili en az şikayet alan yerlerden biri. Bu, sizin işinizi en iyi şekilde yaptığınızın bir göstergesi" dedi. Camiler ve din görevlileri haftasını tebrik ederek sözlerini tamamladı.