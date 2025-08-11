Bir yandan yeni yeni çocuk oyun alanlarını şehre kazandıran İnegöl Belediyesi, bir yandan da kullanım ömrünü tamamlamış ve eskimiş çocuk parklarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Osmaniye Mahallesi Karlıova Sokakta bulunan çocuk oyun alanı Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakıma alındı. Zemininden oyun gruplarına kadar yenilenen park yeni haliyle mahalle sakinleri tarafından da beğeni topladı.

Ağustos Ayı İtibariyle Tamamlandı

İnegöl Belediyesi’nden çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “170 m2 alana sahip çocuk oyun alanında yapılan revize çalışmasıyla zaman içerisinde yıpranan çocuk oyun alanı zeminine karo kauçuk döşeme yapılarak revize edilmiştir. Deforme olan oyun grubu ekipmanları yerine yeni ve ilave ekipmanlar kurularak park alanı tamamen yenilenmiştir. Osmaniye Mahallesi Karlıova Sokak park uygulamamız Ağustos ayı itibari ile bitmiştir. Revize park uygulamasının belediyemize maliyeti yaklaşık 570 bin TL’dir.”