İnegöl Belediyesi’nde çalışan 630, işçinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. Hizmet İş sendikası ile İnegöl Belediyesi arasında yapılan görüşmeler sonrası Şubat 15’de işçilerin hesaplarına yatırılacak miktar bir önceki aya göre %80 oranında artmış oldu.

Anlaşmaya göre yeni işe başlayan bekar bir işçinin alacağı en düşük işçi maaşı 30 bin TL’ye yükseltildi. Ek protokol görüşmeleri sonrası Hizmet İş sendikası yöneticileri yeni zam oranlarını belirten paylaşımları sosyal medya hesaplarından yaparak Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür ettiler.

Yapılan bu zamlar sonrası İnegöl belediyesi işçi maaşları da diğer ilçe belediyelerinin aldığı maaşlar seviyesine yükseltilmiş oldu. Rekor zam oranları işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, zamlı maaşların yarın hesaplara yatırılacağı müjdesi de verildi.